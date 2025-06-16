Патриарх Кирилл требует «гнать прочь» тех, кто призывает бороться с мусульманами

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл, выступил с резким призывом «гнать прочь» тех, кто подстрекает к конфликту с российскими мусульманами. Его слова приводятся на сайте РПЦ.

Глава РПЦ подчеркнул, что любые подобные высказывания, даже маскирующиеся под заботу о русской культуре, являются провокацией. Он напомнил о глубинном сходстве православия и ислама: общей вере в Единого Бога и схожих духовных практиках самоограничения.

«У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои», — отметил патриарх Кирилл.