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16 июня, 09:01

Патриарх Кирилл требует «гнать прочь» тех, кто призывает бороться с мусульманами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл, выступил с резким призывом «гнать прочь» тех, кто подстрекает к конфликту с российскими мусульманами. Его слова приводятся на сайте РПЦ.

Глава РПЦ подчеркнул, что любые подобные высказывания, даже маскирующиеся под заботу о русской культуре, являются провокацией. Он напомнил о глубинном сходстве православия и ислама: общей вере в Единого Бога и схожих духовных практиках самоограничения.

«У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои», — отметил патриарх Кирилл.

По его мнению, прочные и гармоничные отношения между представителями этих конфессий в России вызывают очевидное раздражение у иностранных недоброжелателей.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский народ, бывает, различается по этническим и религиозным признакам, но морально-нравственное начало у всех граждан РФ одно. Кроме того, в 2023 году российский лидер называл согласие религий и наций основой государственности России.

Владимир Озеров
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