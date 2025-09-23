Трамп дал согласие на то, чтобы страны НАТО могли сбивать российские самолёты

НАТО должны иметь право сбивать российскую авиацию в случае вторжения в их воздушное пространство. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях ГА ООН.

«Да, я так считаю», — ответил Трамп на вопрос журналистов.

На вопрос о помощи США союзникам по НАТО американский лидер ответил, что это «зависит от обстоятельств».

Ранее в НАТО пригрозили России решительным ответом в случае новых провокаций. Заявление опубликовано по итогам заседания, которое созвала Эстония после якобы вторжения трёх российских истребителей в её воздушное пространство.

Напомним, Минобороны России опровергло заявление Эстонии о том, что российские истребители якобы нарушили государственную границу. В ведомстве пояснили, что самолёты совершали плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области и действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.