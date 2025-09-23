Готовы воевать с Россией? В НАТО пригрозили силовым ответом на инциденты над Восточной Европой

В НАТО пригрозили России решительным ответом в случае новых провокаций. Заявление опубликовано по итогам заседания, которое созвала Эстония после якобы вторжения трёх российских истребителей в её воздушное пространство.

После запроса Эстонии, в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, страны НАТО собрались на совет, чтобы обсудить и выразить резкое осуждение предполагаемого нарушения Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября.

«Это вторжение является частью более широкой картины всё более безответственного поведения России», — говорится в заявлении.

В НАТО подчеркнули, что за последние две недели это уже второе экстренное заседание Североатлантического совета, инициированное в рамках статьи 4. Первое такое заседание состоялось 10 сентября в связи с сообщениями о вторжении якобы российских беспилотников в польское воздушное пространство. Отмечается, что ряд других стран-членов НАТО, включая Финляндию, Латвию, Литву, Норвегию и Румынию, также сообщали о подобных инцидентах.

В альянсе также заявили о своей решимости противостоять «безрассудным действиям» России, укрепляя свои оборонительные мощности, в том числе за счёт развития эффективной противовоздушной обороны. НАТО подчёркивает, что будет использовать все доступные средства для самообороны и нейтрализации угроз — приверженность статье 5 остается непоколебимой.