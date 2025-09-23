Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 11:57

«Угрозы не было»: Генсек НАТО высказался о ситуации с истребителями в Эстонии

Рютте: Инцидент с истребителями в Эстонии не был признан НАТО угрозой

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

НАТО не видит «непосредственной угрозы» в связи с якобы вторжением российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте.

«В ходе последнего инцидента с нарушением воздушных границ Эстонии, который мы сегодня обсудили, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было», — сказал он на пресс-конференции.

Эстонский премьер-министр Кристен Михал ранее сообщил, что Эстония обратилась к союзникам по НАТО за консультациями согласно статье 4 договора, после того как, по утверждению Таллина, российские истребители якобы нарушили воздушное пространство страны. До этого эстонские власти заявили, что три самолёта МиГ-31 якобы вторглись в их воздушное пространство утром 19 сентября.

В Эстонии заявили о готовности принять британские истребители с ядерными бомбами
В Эстонии заявили о готовности принять британские истребители с ядерными бомбами

Напомним, Минобороны России опровергло заявление Эстонии о том, что российские истребители якобы нарушили государственную границу. В ведомстве пояснили, что самолёты совершали плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области и действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • НАТО
  • Марк Рютте
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar