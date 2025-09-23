«Угрозы не было»: Генсек НАТО высказался о ситуации с истребителями в Эстонии

НАТО не видит «непосредственной угрозы» в связи с якобы вторжением российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте.

«В ходе последнего инцидента с нарушением воздушных границ Эстонии, который мы сегодня обсудили, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было», — сказал он на пресс-конференции.

Эстонский премьер-министр Кристен Михал ранее сообщил, что Эстония обратилась к союзникам по НАТО за консультациями согласно статье 4 договора, после того как, по утверждению Таллина, российские истребители якобы нарушили воздушное пространство страны. До этого эстонские власти заявили, что три самолёта МиГ-31 якобы вторглись в их воздушное пространство утром 19 сентября.