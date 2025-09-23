Интервидение
23 сентября, 09:23

В Эстонии заявили о готовности принять британские истребители с ядерными бомбами

Telegraph: Эстония готова принять британские F-35A с ядерным вооружением

Обложка © ТАСС / Zuma

На фоне инцидента с якобы российскими истребителями Эстония заявила о готовности принять британские самолёты, оснащённые ядерным оружием. Об этом сообщает The Telegraph.

На вопрос британского издания, готова ли Эстония в будущем принять британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие, министр обороны страны Ханно Певкур ответил, что «их двери всегда открыты для союзников».

Как отмечает издание, в Лондоне данный шаг воспринимается не столько как мера сдерживания Москвы, сколько как провокация. Причина в том, что в случае военного столкновения с Россией эти самолёты окажутся в зоне высокого риска.

Ранее Минобороны России опровергло заявление Эстонии о том, что российские истребители якобы нарушили государственную границу. В ведомстве пояснили, что самолёты совершали плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области и действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что НАТО могла бы применять меры, включая уничтожение российских истребителей, чтобы обезопасить северо-восточные границы Европы.

