В Эстонии заявили о готовности принять британские истребители с ядерными бомбами

На фоне инцидента с якобы российскими истребителями Эстония заявила о готовности принять британские самолёты, оснащённые ядерным оружием. Об этом сообщает The Telegraph.

На вопрос британского издания, готова ли Эстония в будущем принять британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие, министр обороны страны Ханно Певкур ответил, что «их двери всегда открыты для союзников».

Как отмечает издание, в Лондоне данный шаг воспринимается не столько как мера сдерживания Москвы, сколько как провокация. Причина в том, что в случае военного столкновения с Россией эти самолёты окажутся в зоне высокого риска.