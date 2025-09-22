Интервидение
22 сентября, 16:56

«Соседям померещилось»: Полянский опроверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства Россией

Полянский: У Эстонии нет доказательств нарушения её воздушного пространства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macondofotografcisi

На заседании Совета Безопасности первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что у Эстонии нет доказательств того, что российские самолёты нарушали её воздушное пространство. По мнению дипломата, заявления Таллина голословны и носят характер «русофобской истерики».

«Нашим соседям теперь померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет, кроме русофобской истерики из Таллина, которую нам сегодня в красках продемонстрируют эстонские коллеги», — сказал он.

Полянский уточнил, что инцидент, который эстонцы пытаются представить как нарушение, в реальности был плановым перелётом авиации. Он также констатировал, что манёвры военной авиации проводились в установленном порядке, без малейших отклонений от международных регламентов.

В ЕП назвали крайней мерой атаки на якобы нарушающие границы истребители
Ранее Министерство обороны России опровергло заявление Эстонии о том, что российские истребители якобы нарушили государственную границу. В ведомстве пояснили, что самолёты совершали плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области и действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что НАТО могла бы применять меры, включая уничтожение российских истребителей, чтобы обезопасить северо-восточные границы Европы.

