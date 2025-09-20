Минобороны Литвы призывает сбивать русские истребители из-за «МиГов-призраков» над Эстонией

Военные НАТО вполне могли бы уничтожать российские истребители, как это когда-то сделала Турция, чтобы обезопасить свои северо-восточные границы в Европе. С таким предложением выступила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в соцсети X, комментируя фейк о пролёте самолётов ВКС России в небе над Эстонией.

«Три российских истребителя над Таллином — ещё одно твёрдое доказательство того, что инициатива «Восточный страж» давно назрела. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьёз. Турция показала пример 10 лет назад. Есть над чем задуматься», — пишет Шакалене.