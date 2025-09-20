Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 сентября, 09:43

Минобороны Литвы призывает сбивать русские истребители из-за «МиГов-призраков» над Эстонией

Министр обороны Литвы Шакалене намекнула на удар по самолётам ВКС России

Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

Военные НАТО вполне могли бы уничтожать российские истребители, как это когда-то сделала Турция, чтобы обезопасить свои северо-восточные границы в Европе. С таким предложением выступила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в соцсети X, комментируя фейк о пролёте самолётов ВКС России в небе над Эстонией.

«Три российских истребителя над Таллином — ещё одно твёрдое доказательство того, что инициатива «Восточный страж» давно назрела. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьёз. Турция показала пример 10 лет назад. Есть над чем задуматься», — пишет Шакалене.

Напомним, Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства утром 19 сентября. Генеральный штаб Сил обороны сообщил, что самолёты «без разрешения» зашли в страну и находились там 12 минут. Минобороны РФ всё опровергло и пояснило, что три истребителя МиГ-31 выполняли плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область. Самолёты ни разу не пересекали границы других государств.

Татьяна Миссуми
