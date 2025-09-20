Трамп заявил о больших проблемах из-за истребителей России в Эстонии
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с истребителями МиГ-31, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, после чего Россию обвинили во вторжении. Он не исключил появления «больших проблем».
«Мне не нравится, когда так происходит. Могут быть большие проблемы. Они проинформируют меня об этом», — отметил Трамп.
При этом американский президент не уточнил, о каких именно последствиях идёт речь и для какой страны. Официальную позицию США он также не озвучил.
Напомним, Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении воздушного пространства утром 19 сентября. Генеральный штаб Сил обороны заявил, что самолёты «без разрешения» проникли в страну и находились там 12 минут. Позже НАТО также указал, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии.