Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 19:21

В Польше заявили о пролетевших над нефтяной платформой истребителях РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Пограничная служба Польши обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

Польские власти утверждают, что два российских истребителя пролетели на низкой высоте в пределах охранной зоны объекта. Платформа находится вне территориальных вод страны, но в её исключительной экономической зоне.

«Вооружённые силы Польши и другие службы были проинформированы», — отметили в пограничной службе.

Минобороны Румынии заявило о нарушении воздушного пространства российским БПЛА
Минобороны Румынии заявило о нарушении воздушного пространства российским БПЛА

Ранее Эстония также обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении воздушного пространства. Генеральный штаб Сил обороны страны заявил, что самолёты «без разрешения» проникли в страну и провели там 12 минут. Министр иностранных дел вызвал временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Польша
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar