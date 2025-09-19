В Польше заявили о пролетевших над нефтяной платформой истребителях РФ

Пограничная служба Польши обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

Польские власти утверждают, что два российских истребителя пролетели на низкой высоте в пределах охранной зоны объекта. Платформа находится вне территориальных вод страны, но в её исключительной экономической зоне.

«Вооружённые силы Польши и другие службы были проинформированы», — отметили в пограничной службе.