В Польше заявили о пролетевших над нефтяной платформой истребителях РФ
Пограничная служба Польши обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.
Польские власти утверждают, что два российских истребителя пролетели на низкой высоте в пределах охранной зоны объекта. Платформа находится вне территориальных вод страны, но в её исключительной экономической зоне.
«Вооружённые силы Польши и другие службы были проинформированы», — отметили в пограничной службе.
Ранее Эстония также обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении воздушного пространства. Генеральный штаб Сил обороны страны заявил, что самолёты «без разрешения» проникли в страну и провели там 12 минут. Министр иностранных дел вызвал временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста.