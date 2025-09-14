Единый день голосования
14 сентября, 19:07

Минобороны Румынии заявило о нарушении воздушного пространства российским БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Министерство обороны Румынии заявило о предположительном нарушении своего воздушного пространства российским беспилотным летательным аппаратом типа «Герань» в субботу, 13 сентября. Об этом сообщает румынское военное ведомство в своём официальном заявлении.

БПЛА был обнаружен в 18:05 по московскому времени в районе северной Добруджи, после чего два истребителя F-16 ВВС Румынии осуществляли его сопровождение. Румынские военные отмечают, что истребители поддерживали прерывистый визуальный и радарный контакт с целью на протяжении всего полёта.

Беспилотник находился в воздушном пространстве страны около 50 минут, перемещаясь с северо-востока от населённого пункта Килия-Веке в направлении юго-запада от Измаила, после чего покинул территорию Румынии в районе Пардины, направившись в сторону Украины.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 для перехвата беспилотного летательного аппарата, обнаруженного в воздушном пространстве страны. Беспилотник был зафиксирован примерно в 20 километрах к юго-западу от села Килия-Веке в уезде Тулча. Истребители сопровождали воздушное судно до момента его исчезновения с радаров. Дрон не пролетал над населёнными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для гражданского населения.

Анастасия Никонорова
