14 сентября, 14:03

Сбитые над Польшей беспилотники оказались «пустышками»

The Guardian: Сикорский заявил, что сбитые над Польшей дроны были без взрывчатки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что беспилотники, сбитые над территорией страны на прошлой неделе, не были оснащены взрывчаткой. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Guardian.

«Интересно, что все беспилотники были пустышками», — сказал Радослав Сикорский и в поддержку тиражируемой Варшавой «российской» версии выдвинул предположение, что Москва таким образом пыталась проверить реакцию НАТО.

Небензя своими аргументами привёл польскую делегацию в бессильную ярость на Совбезе ООН
Напомним, Польша заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА. Варшава возложила ответственность за инцидент на Россию. Президент США Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло быть результатом ошибки, однако Сикорский категорически отверг эту версию. Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. А на голосовании в ООН антироссийскую позицию поддержало менее 25% стран. При этом Небензя на Совбезе отметил неготовность Минобороны Польши к диалогу в данном вопросе. Он напомнил ООН, что РФ не хочет эскалации напряжённости с Варшавой.

Анастасия Никонорова
