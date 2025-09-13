Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 21:50

Небензя: Минобороны РФ готово к диалогу с военными Польши по инциденту с БПЛА

Василий Небензя. Обложка © UN Photo/Evan Schneider

Василий Небензя. Обложка © UN Photo/Evan Schneider

Министерство обороны России готово к взаимодействию с оборонным ведомством Польши для объективного выяснения всех обстоятельств инцидента с БПЛА на территории республики. Об этом сообщил на заседании Совета Безопасности постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Несмотря на очевидную несостоятельность прозвучавших в наш адрес обвинений, в интересах всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств произошедшего Министерство обороны Российской Федерации выразило к профессиональному диалогу и консультациям с Министерством обороны Польши»,сказал Небензя.

В Министерстве иностранных дел России добавили, что тоже готовы подключиться к диалогу при условии, что Польша заинтересована снизить напряжённость, а не нагнетать её. Российские дипломаты призвали польских коллег воспользоваться предложением, а не заниматься «мегафонной дипломатией».

Небензя напомнил ООН, что РФ не хочет эскалации напряжённости с Польшей
Небензя напомнил ООН, что РФ не хочет эскалации напряжённости с Польшей

Напомним, ранее в МИД Франции вызвали посла России в Париже Алексея Мешкова для дачи объяснений в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Это произошло на фоне заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о проникновении 19 якобы российских БПЛА на территорию республики.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Польша
  • Россия
  • Минобороны РФ
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar