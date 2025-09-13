Небензя: Минобороны РФ готово к диалогу с военными Польши по инциденту с БПЛА

Министерство обороны России готово к взаимодействию с оборонным ведомством Польши для объективного выяснения всех обстоятельств инцидента с БПЛА на территории республики. Об этом сообщил на заседании Совета Безопасности постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Несмотря на очевидную несостоятельность прозвучавших в наш адрес обвинений, в интересах всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств произошедшего Министерство обороны Российской Федерации выразило к профессиональному диалогу и консультациям с Министерством обороны Польши», — сказал Небензя.