Небензя: Минобороны РФ готово к диалогу с военными Польши по инциденту с БПЛА
Василий Небензя. Обложка © UN Photo/Evan Schneider
Министерство обороны России готово к взаимодействию с оборонным ведомством Польши для объективного выяснения всех обстоятельств инцидента с БПЛА на территории республики. Об этом сообщил на заседании Совета Безопасности постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Несмотря на очевидную несостоятельность прозвучавших в наш адрес обвинений, в интересах всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств произошедшего Министерство обороны Российской Федерации выразило к профессиональному диалогу и консультациям с Министерством обороны Польши», — сказал Небензя.
В Министерстве иностранных дел России добавили, что тоже готовы подключиться к диалогу при условии, что Польша заинтересована снизить напряжённость, а не нагнетать её. Российские дипломаты призвали польских коллег воспользоваться предложением, а не заниматься «мегафонной дипломатией».
Напомним, ранее в МИД Франции вызвали посла России в Париже Алексея Мешкова для дачи объяснений в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Это произошло на фоне заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о проникновении 19 якобы российских БПЛА на территорию республики.