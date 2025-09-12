МИД Франции вызвал посла России из-за залёта 19 БПЛА в Польшу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова для дачи объяснений в связи с «инцидентом с беспилотниками» в Польше. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.
«Намеренно это было или случайно — всё это крайне серьёзно. Всё это абсолютно неприемлемо. Всё это добавляется к бесчисленным провокациям», — сказал министр Барро.
Ранее стало известно о проникновении 19 БПЛА на территорию Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск возложил ответственность за произошедшее на Россию. Но Минобороны РФ заявило, что это не могут быть российские беспилотники, поскольку их радиус не превышает 700 километров. После инцидента НАТО задействовала статью 4 своего устава, предусматривающую проведение консультаций между членами альянса в случае возникновения угрозы.