МИД Франции вызвал посла России из-за залёта 19 БПЛА в Польшу

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова для дачи объяснений в связи с «инцидентом с беспилотниками» в Польше. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.

«Намеренно это было или случайно — всё это крайне серьёзно. Всё это абсолютно неприемлемо. Всё это добавляется к бесчисленным провокациям», — сказал министр Барро.