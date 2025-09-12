Небензя напомнил ООН, что РФ не хочет эскалации напряжённости с Польшей

Россия не заинтересована в эскалации напряжённости в отношениях с Польшей, о чём заявляла неоднократно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы уже неоднократно заявляли, что не заинтересованы в эскалации напряжённости с Варшавой. Повторяем это и сейчас», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.