12 сентября, 16:53

НАТО приступает к операции Восточный часовой для укрепления восточного фланга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

НАТО начинает операцию «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса в ответ на инцидент с нарушением воздушного пространства Польши. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

«Сегодня я и [Главнокомандующий Объединенными Вооружёнными силами НАТО в Европе] генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции «Восточный часовой», чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге», сообщил он.

Рютте уточнил, что операция стартует в ближайшие дни с участием таких стран, как Дания, Франция, Великобритания и Германия. Главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич добавил, что операция будет гибкой и объединит элементы воздушной и наземной обороны для усиления сдерживания и обмена информацией.

Ранее Германия объявила, что введёт дополнительные меры безопасности на восточном фланге НАТО после ситуации с залетевшими в Польшу беспилотниками. В частности речь идёт о расширенном воздушном патрулировании в небе республики.

Юрий Лысенко
