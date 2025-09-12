НАТО приступает к операции Восточный часовой для укрепления восточного фланга

НАТО начинает операцию «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса в ответ на инцидент с нарушением воздушного пространства Польши. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

«Сегодня я и [Главнокомандующий Объединенными Вооружёнными силами НАТО в Европе] генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции «Восточный часовой», чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге», — сообщил он.