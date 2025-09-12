Россия никогда не угрожала Европе, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, именно НАТО на протяжении многих лет приближала свою военную инфраструктуру к российским границам.

«Россия никогда никому не угрожала. Не угрожает она и странам Европы. Это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой, а именно Европа в составе НАТО всегда приближалась к нашим границам», — отметил представитель Кремля.