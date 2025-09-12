Песков объяснил позицию Кремля по учениям «Запад-2025»
Песков: Россия никогда не угрожала Европе, НАТО сама двигалась к границам
Обложка © Life.ru
Россия никогда не угрожала Европе, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, именно НАТО на протяжении многих лет приближала свою военную инфраструктуру к российским границам.
«Россия никогда никому не угрожала. Не угрожает она и странам Европы. Это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой, а именно Европа в составе НАТО всегда приближалась к нашим границам», — отметил представитель Кремля.
Заявление прозвучало на фоне российско-белорусских учений «Запад-2025» и решения Польши закрыть границу с Белоруссией. Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс остаётся инструментом конфронтации, а не мира и стабильности.