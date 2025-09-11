Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 18:12

Германия усилит военное присутствие в Польше после инцидента с БПЛА

Reuters: Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Германия примет дополнительные меры по укреплению военной безопасности на восточных границах НАТО после инцидента с беспилотниками в Польше. Официальный представитель правительства ФРГ сообщил, что страна расширит существующие военные обязательства в странах Балтии и Польше.

«В дополнение к существующим обязательствам в странах Балтии и Польше, правительство расширит воздушную полицию над Польшей», цитирует слова представителя Reuters.

НАТО потратило более 1 млн евро на уничтожение дронов в Польше, но смогло сбить лишь несколько
НАТО потратило более 1 млн евро на уничтожение дронов в Польше, но смогло сбить лишь несколько

Накануне Польша подверглась налёту 19 беспилотников, три из которых удалось сбить. Взрывчатки ни на одном из них не было. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. По этой причине НАТО активировало четвёртую статью устава. При этом Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России. Российские эксперты также сходятся во мнении, что инцидент с беспилотниками устроила Украина для совершения провокации.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • НАТО
  • Польша
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar