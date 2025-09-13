Единый день голосования
12 сентября, 22:23

Заявление Польши о причастности РФ к инциденту с БПЛА поддержали меньше четверти стран ООН

Заявление о причастности России к БПЛА в Польше поддержали 46 из 193 стран ООН

ООН. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Только 46 из 193 стран-членов ООН подписали совместное заявление, возлагающее на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши 9-10 сентября. Среди поддержавших документ — преимущественно страны НАТО и ближайшие союзники США, включая Украину, Великобританию, Германию, Францию и Японию.

Заявление, от имени правительств нескольких государств, было представлено на пресс-конференции в штаб-квартире ООН замминистром иностранных дел Польши Марчином Босацким. Документ получил поддержку лишь от 46 стран из 193 членов ООН, а также от делегации Европейского Союза.

Напомним, польские власти утверждают о 19 случаях нарушения границы беспилотными летательными аппаратами, что побудило Варшаву инициировать консультации по Статье 4 Североатлантического договора. В ответ российское Минобороны заявило, что удары наносились исключительно по объектам ВПК Украины в приграничных областях, а дальность примененных БПЛА не превышает 700 км, что исключает их преднамеренное попадание на территорию Польши. Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский позднее признал, что залетевшие на польскую территорию дроны летели в том числе с Украины.

