Заявление Польши о причастности РФ к инциденту с БПЛА поддержали меньше четверти стран ООН

Только 46 из 193 стран-членов ООН подписали совместное заявление, возлагающее на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши 9-10 сентября. Среди поддержавших документ — преимущественно страны НАТО и ближайшие союзники США, включая Украину, Великобританию, Германию, Францию и Японию.

Заявление, от имени правительств нескольких государств, было представлено на пресс-конференции в штаб-квартире ООН замминистром иностранных дел Польши Марчином Босацким. Документ получил поддержку лишь от 46 стран из 193 членов ООН, а также от делегации Европейского Союза.