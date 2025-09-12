Сикорский: Атаковавшие Польшу дроны летели, в том числе с Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что беспилотники, атаковавшие страну в ночь на 10 сентября, залетали на территорию Польши, в том числе и с Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы уверены в том, что это была российская операция, и что это были российские дроны», — заявил Радослав Сикорский.