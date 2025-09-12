Единый день голосования
12 сентября, 19:04

Сикорский: Атаковавшие Польшу дроны летели, в том числе с Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MOZCO Mateusz Szymanski

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что беспилотники, атаковавшие страну в ночь на 10 сентября, залетали на территорию Польши, в том числе и с Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы уверены в том, что это была российская операция, и что это были российские дроны», — заявил Радослав Сикорский.

При этом он продолжает обвинять в произошедшем Россию, несмотря на признание факта залёта дронов с украинской территории.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск также утверждал, что над страной были сбиты представлявшие опасность российские дроны, но не предоставил никаких доказательств. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала эту версию, заявив о более чем десяти БПЛА. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский резко отверг версию президента США Дональда Трампа о возможной ошибке как причине инцидента, не согласившись с предположениями главы Белого дома.

