Орбан назвал неминуемой угрозу мировой войны после залёта дронов в Польшу
Угроза мировой войны может стать реальностью, что доказывают современные условия, которые отражают опасность сегодняшних дней, в частности налёт беспилотников на территорию Польши. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в программе «Доброе утро, Венгрия» на радио Kossuth.
«Угроза войны неминуема. <…> Венгрия держится на расстоянии, это не её война, она в ней не участвует», – подчеркнул венгерский премьер.
По его мнению, Варшава «по уши» втягивается в украинский конфликт, а это может привести к дальнейшему обострению ситуации и масштабному военному противостоянию в восточной части Европы.
Ранее стало известно о проникновении 19 БПЛА на территорию Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск возложил ответственность за произошедшее на Россию. Но Минобороны РФ заявило, что это не могут быть российские беспилотники, поскольку их радиус не превышает 700 километров. А Трамп заявил, что не собирается никого защищать в этой ситуации.