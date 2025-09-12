Орбан назвал неминуемой угрозу мировой войны после залёта дронов в Польшу

Угроза мировой войны может стать реальностью, что доказывают современные условия, которые отражают опасность сегодняшних дней, в частности налёт беспилотников на территорию Польши. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в программе «Доброе утро, Венгрия» на радио Kossuth.

«Угроза войны неминуема. <…> Венгрия держится на расстоянии, это не её война, она в ней не участвует», – подчеркнул венгерский премьер.