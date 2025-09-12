Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 13:46

Орбан назвал неминуемой угрозу мировой войны после залёта дронов в Польшу

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Угроза мировой войны может стать реальностью, что доказывают современные условия, которые отражают опасность сегодняшних дней, в частности налёт беспилотников на территорию Польши. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в программе «Доброе утро, Венгрия» на радио Kossuth.

«Угроза войны неминуема. <…> Венгрия держится на расстоянии, это не её война, она в ней не участвует», – подчеркнул венгерский премьер.

По его мнению, Варшава «по уши» втягивается в украинский конфликт, а это может привести к дальнейшему обострению ситуации и масштабному военному противостоянию в восточной части Европы.

Глава МИД Польши резко ответил Трампу на слова о дронах
Глава МИД Польши резко ответил Трампу на слова о дронах

Ранее стало известно о проникновении 19 БПЛА на территорию Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск возложил ответственность за произошедшее на Россию. Но Минобороны РФ заявило, что это не могут быть российские беспилотники, поскольку их радиус не превышает 700 километров. А Трамп заявил, что не собирается никого защищать в этой ситуации.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Венгрия
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar