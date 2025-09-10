Польский премьер Туск назвал инцидент с беспилотниками масштабной провокацией
Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал инцидент с проникновением беспилотников в воздушное пространство страны как масштабную провокацию. Он заявил телеканалу TVP Info, что ситуация полностью контролируется.
«Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией», — сказал он.
По словам премьера, это первый случай, когда «российские дроны были сбиты над территорией стран НАТО», хотя официального подтверждения происхождения обломков БПЛА пока нет. Туск добавил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и президентом Польши Каролем Навроцким.
Напомним, ранее в Польше несколько беспилотников были уничтожены после нарушения территориального воздушного пространства. В связи с этим премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства и провёл встречу с министрами, отвечающими за государственную безопасность.