10 сентября, 07:40

Польский премьер Туск назвал инцидент с беспилотниками масштабной провокацией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал инцидент с проникновением беспилотников в воздушное пространство страны как масштабную провокацию. Он заявил телеканалу TVP Info, что ситуация полностью контролируется.

«Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией», — сказал он.

По словам премьера, это первый случай, когда «российские дроны были сбиты над территорией стран НАТО», хотя официального подтверждения происхождения обломков БПЛА пока нет. Туск добавил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и президентом Польши Каролем Навроцким.

Напомним, ранее в Польше несколько беспилотников были уничтожены после нарушения территориального воздушного пространства. В связи с этим премьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства и провёл встречу с министрами, отвечающими за государственную безопасность.

Милена Скрипальщикова
