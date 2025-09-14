Небензя своими аргументами привёл польскую делегацию в бессильную ярость на Совбезе ООН
Василий Небензя. Обложка © UN Photo/Evan Schneider
Речь постпреда России в ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совбеза из-за беспилотников в Польше вызвала негодование в Варшаве. Польские политики возмутились аргументацией Москвы, однако привести убедительные доводы в пользу своей версии событий так и не смогли, пишет издание Najwyższy Czas.
Во время экстренного заседания СБ ООН Польша бездоказательно обвинила РФ во «вторжении» БПЛА. Между делегациями разгорелась жаркая дискуссия, в ходе которой Небензя опроверг причастность России к случившемуся. Дипломат напомнил, что дальность действия отечественных дронов не позволяла достичь европейской страны.
«Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпая Россию оскорблениями», — констатировали в NC.
Журналисты отметили попытки польской делегации иронизировать над выступлением Небензи и обвинить его в искажении фактов. Глава посольства страны в Вашингтоне Богдан Клиха выразил недовольство высказыванием российского постпреда по поводу попыток Варшавы усилить напряжённость в Европе.
Напомним, Польша заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА, и запросила консультации с союзниками из НАТО. Минобороны РФ всё опровергло. На голосовании в ООН антироссийскую позицию поддержало менее 25% стран. А Небензя на Совбезе отметил неготовность Минобороны Польши к диалогу в данном вопросе. Он напомнил ООН, что РФ не хочет эскалации напряжённости с Варшавой.