14 сентября, 07:49

Небензя своими аргументами привёл польскую делегацию в бессильную ярость на Совбезе ООН

NC: Речь Небензи на срочном заседании Совбеза ООН по атаке БПЛА возмутила Польшу

Василий Небензя. Обложка © UN Photo/Evan Schneider

Речь постпреда России в ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совбеза из-за беспилотников в Польше вызвала негодование в Варшаве. Польские политики возмутились аргументацией Москвы, однако привести убедительные доводы в пользу своей версии событий так и не смогли, пишет издание Najwyższy Czas.

Во время экстренного заседания СБ ООН Польша бездоказательно обвинила РФ во «вторжении» БПЛА. Между делегациями разгорелась жаркая дискуссия, в ходе которой Небензя опроверг причастность России к случившемуся. Дипломат напомнил, что дальность действия отечественных дронов не позволяла достичь европейской страны.

«Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпая Россию оскорблениями», — констатировали в NC.

Журналисты отметили попытки польской делегации иронизировать над выступлением Небензи и обвинить его в искажении фактов. Глава посольства страны в Вашингтоне Богдан Клиха выразил недовольство высказыванием российского постпреда по поводу попыток Варшавы усилить напряжённость в Европе.

Напомним, Польша заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА, и запросила консультации с союзниками из НАТО. Минобороны РФ всё опровергло. На голосовании в ООН антироссийскую позицию поддержало менее 25% стран. А Небензя на Совбезе отметил неготовность Минобороны Польши к диалогу в данном вопросе. Он напомнил ООН, что РФ не хочет эскалации напряжённости с Варшавой.

