Речь постпреда России в ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совбеза из-за беспилотников в Польше вызвала негодование в Варшаве. Польские политики возмутились аргументацией Москвы, однако привести убедительные доводы в пользу своей версии событий так и не смогли, пишет издание Najwyższy Czas.

Во время экстренного заседания СБ ООН Польша бездоказательно обвинила РФ во «вторжении» БПЛА. Между делегациями разгорелась жаркая дискуссия, в ходе которой Небензя опроверг причастность России к случившемуся. Дипломат напомнил, что дальность действия отечественных дронов не позволяла достичь европейской страны.

«Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпая Россию оскорблениями», — констатировали в NC.