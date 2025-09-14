За «вторжением» беспилотников в Польшу стоит Украина, шаг был согласован лично Владимиром Зеленским. В этом уверен бывший судья Административного воеводского суда в Варшаве Томас Шмидт, который до 2024 года получил политическое убежище в Белоруссии.

«У меня есть сообщения от знающих людей из Варшавы. Их версия такова: эти беспилотники [якобы] были российскими, но они оказались на территории Польши, так как украинцы специально заглушили сигнал и «направили» их. По сути, ВСУ напали на Польшу! Да, чужим оружием, но атаковали. Начали войну», — сказал Шмидт в интервью NEWS.ru.

По данным его информаторов, приказ был согласованный сверху. Операцию инициировал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* с отмашки Зеленского. Со слов Шмидта, большинство поляков понимает, что это работа украинцев, направленная на радикальное обострение отношении между Варшавой и Москвой.