«ВСУ напали на Польшу!» В Варшаве увидели приказ Зеленского во «вторжении» 19 БПЛА
Варшавский экс-судья Шмидт обвинил Зеленского в атаке БПЛА по Польше
Один из обнаруженных дронов в Польше. Обложка © Telegram / Рамзай
За «вторжением» беспилотников в Польшу стоит Украина, шаг был согласован лично Владимиром Зеленским. В этом уверен бывший судья Административного воеводского суда в Варшаве Томас Шмидт, который до 2024 года получил политическое убежище в Белоруссии.
«У меня есть сообщения от знающих людей из Варшавы. Их версия такова: эти беспилотники [якобы] были российскими, но они оказались на территории Польши, так как украинцы специально заглушили сигнал и «направили» их. По сути, ВСУ напали на Польшу! Да, чужим оружием, но атаковали. Начали войну», — сказал Шмидт в интервью NEWS.ru.
По данным его информаторов, приказ был согласованный сверху. Операцию инициировал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* с отмашки Зеленского. Со слов Шмидта, большинство поляков понимает, что это работа украинцев, направленная на радикальное обострение отношении между Варшавой и Москвой.
Напомним, Польша заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА, и запросила консультации с союзниками, предусмотренные Статьёй 4 устава НАТО. Минобороны РФ заявило, что удары дронами малой дальности по украинскому приграничью не могли задеть Польшу. Это косвенно подтвердил глава МИД, указав на нарушения воздушного пространства и с украинской стороны. При этом на голосовании в ООН антироссийскую позицию поддержало менее 25% стран.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.