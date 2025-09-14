Ульянов: Минобороны Польши не готово к консультациям с Россией по БПЛА

Россия предложила Варшаве провести консультации по недавнему инциденту с беспилотниками на польской территории, однако Минобороны Польши к этому оказалось не готово, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат подчеркнул, что польские власти поспешили делать выводы о «дестабилизирующих действиях» России, хотя подробности происшествия до сих пор неизвестны.

«Подробности пока неизвестны, но выводы уже сделаны: Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Польше. Зачем? Можно ли дестабилизировать страну 19 беспилотниками? Вопросов много, но ответов нет», – написал Ульянов в Telegram.

Постпред отметил, что предложения Минобороны РФ провести консультации были игнорированы, а сама реакция Польши выглядит как провокация или попытка избежать разъяснений.

«Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не хочет прояснять», – подчеркнул он.