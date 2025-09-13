Британский эксперт допустил, что украинские дроны в Польшу направил Зеленский
Владимир Зеленский мог санкционировать провокацию с беспилотниками в воздушном пространстве Польши для обвинения России. Такое предположение высказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«Можно представить, как Зеленский, [глава ГУР Кирилл] Буданов* и [глава СБУ Василий] Малюк собрались вместе и решили после очередного большого ракетно-дронового удара России по западной Украине попробовать собрать все беспилотники в стране и отправить их в Польшу. А потом, мол, скажем, что это сделали русские и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО», — сказал он.
Аналитик заявил, что у украинского руководства существуют как мотивы, так и технические возможности для организации подобных инцидентов.
Недавно польские власти заявили, о нарушении воздушного пространства группой из 19 беспилотников, обвинив в этом Россию. Минобороны РФ заявило, что российские БПЛА атаковали только цели в приграничье Украины, при этом дроны с дальностью полёта свыше 700 километров не использовались, что исключает возможность их попадания в Польшу. Для уничтожения воздушных целей поднималась польская авиация, впрочем, сбить пилотам удалось только 3 дрона, а обошёлся Варшаве такой воздушный бой в 1,2 миллиона евро.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.