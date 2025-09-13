€1,2 млн на 3 дрона: Дуда оправдал Польшу после погони истребителей F-35 за БПЛА
Дуда: У Польши не было вариантов дешевле, чем сбивать дроны авиацией
Польша не имела более дешёвых вариантов реагирования на атаку дронов, кроме как поднимать в воздух свои самолёты. Об этом заявил экс-президент страны Анджей Дуда, комментируя траты в 1,2 млн евро на уничтожение БПЛА.
По словам бывшего президента, целью атаки могла быть проверка оборонных возможностей Польши и уровня солидарности НАТО. Он пояснил, что именно этим было обусловлено решение поднять авиацию для перехвата беспилотников. Дуда также пустился в рассуждения относительно принадлежности дронов и причин их залёта.
«Потенциально есть 2 варианта. Либо россияне провели операцию в рамках учений «Запад», поэтому она имела одноразовый, тестовый характер, касающийся наших оборонных возможностей, либо, к сожалению, мы имеем дело с очень серьёзной ситуацией», — предположил политик.
По сведениям СМИ, три дрона были выведены из строя при помощи истребителей F-35. По беспилотникам били ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9, запуск каждой из которых стоит более €400 тыс. При этом в НАТО сразу после случившегося признали, что «в долгосрочной перспективе использование F-35 против дронов не имеет военного смысла» из-за несоразмерности трат.
Напомним, Польша заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА, и запросила консультации с союзниками, предусмотренные Статьёй 4 устава НАТО. В Минобороны РФ подчеркнули, что удары беспилотниками в ту ночь наносились только по военным целям в украинском приграничье, а БПЛА с дальностью полёта более 700 не применялись — то есть российские дроны не могли пересечь польскую границу. Глава МИД Польши впоследствии признал, что беспилотники залетали и со стороны Украины. Голосование в ООН показало, что Россию в этом инциденте меньше четверти стран-участниц.