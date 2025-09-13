€1,2 млн на 3 дрона: Дуда оправдал Польшу после погони истребителей F-35 за БПЛА

Польша не имела более дешёвых вариантов реагирования на атаку дронов, кроме как поднимать в воздух свои самолёты. Об этом заявил экс-президент страны Анджей Дуда, комментируя траты в 1,2 млн евро на уничтожение БПЛА.

По словам бывшего президента, целью атаки могла быть проверка оборонных возможностей Польши и уровня солидарности НАТО. Он пояснил, что именно этим было обусловлено решение поднять авиацию для перехвата беспилотников. Дуда также пустился в рассуждения относительно принадлежности дронов и причин их залёта.

«Потенциально есть 2 варианта. Либо россияне провели операцию в рамках учений «Запад», поэтому она имела одноразовый, тестовый характер, касающийся наших оборонных возможностей, либо, к сожалению, мы имеем дело с очень серьёзной ситуацией», — предположил политик.