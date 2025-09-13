Единый день голосования
13 сентября, 14:54

Канада вызвала посла РФ из-за инцидента с дронами в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ceri Breeze

Канада предприняла дипломатический демарш, вызвав для объяснений посла России в связи с инцидентом с дронами, нарушившим воздушное пространство Польши. О данном шаге официально проинформировала министр иностранных дел страны Анита Ананд.

«На этой неделе Канада вызвала посла России в связи с вторжением российских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши и НАТО», — написала Ананд у себя в соцсетях.

€1,2 млн на 3 дрона: Дуда оправдал Польшу после погони истребителей F-35 за БПЛА
Напомним, Польша заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА, и запросила консультации с союзниками, предусмотренные Статьёй 4 устава НАТО. В Минобороны РФ заявили, что удары наносились только по военным целям в приграничье Украины с использованием дронов малой дальности, не способных достичь Польши. Позже глава МИД Польши подтвердил, что воздушное пространство нарушали и дроны с украинской стороны. На голосовании в ООН менее 25% стран поддержали позицию против России.

Александра Мышляева
