Канада вызвала посла РФ из-за инцидента с дронами в Польше

Канада предприняла дипломатический демарш, вызвав для объяснений посла России в связи с инцидентом с дронами, нарушившим воздушное пространство Польши. О данном шаге официально проинформировала министр иностранных дел страны Анита Ананд.

«На этой неделе Канада вызвала посла России в связи с вторжением российских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши и НАТО», — написала Ананд у себя в соцсетях.