Канада вызвала посла РФ из-за инцидента с дронами в Польше
Канада предприняла дипломатический демарш, вызвав для объяснений посла России в связи с инцидентом с дронами, нарушившим воздушное пространство Польши. О данном шаге официально проинформировала министр иностранных дел страны Анита Ананд.
«На этой неделе Канада вызвала посла России в связи с вторжением российских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши и НАТО», — написала Ананд у себя в соцсетях.
Напомним, Польша заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА, и запросила консультации с союзниками, предусмотренные Статьёй 4 устава НАТО. В Минобороны РФ заявили, что удары наносились только по военным целям в приграничье Украины с использованием дронов малой дальности, не способных достичь Польши. Позже глава МИД Польши подтвердил, что воздушное пространство нарушали и дроны с украинской стороны. На голосовании в ООН менее 25% стран поддержали позицию против России.