Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 22:31

Сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше встревожила НАТО

Reuters: Европу встревожила реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на инцидент со сбитыми в воздушном пространстве Польши беспилотниками вызвала тревогу среди европейских дипломатов, которые ставят под сомнение готовность Вашингтона при нынешней администрации выполнять обязательства по статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Об этом пишет Reuters.

Данный эпизод на Западе восприняли как продолжение линии Трампа на перекладывание большей ответственности за безопасность и финансирование помощи Украине на европейских союзников. Как отметил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер, позиция Трампа знаменует разрыв с подходом всех предыдущих президентов, начиная с Рузвельта, в вопросах фундаментальной связи безопасности Европы и Америки.

Британский эксперт допустил, что украинские дроны в Польшу направил Зеленский
Британский эксперт допустил, что украинские дроны в Польшу направил Зеленский

Напомним, Польша заявила о 19 случаях нарушения воздушного пространства якобы российскими беспилотниками, что побудило Варшаву инициировать консультации по статье 4 Североатлантического договора. Российское Минобороны, комментируя ситуацию, заявило об исключительно точечных ударах по объектам ВПК Украины в приграничных областях и указало на техническую невозможность преднамеренного попадания БПЛА на территорию Польши. Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что часть дронов залетела на территорию страны с Украины.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • НАТО
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar