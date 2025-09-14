Сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше встревожила НАТО

Сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на инцидент со сбитыми в воздушном пространстве Польши беспилотниками вызвала тревогу среди европейских дипломатов, которые ставят под сомнение готовность Вашингтона при нынешней администрации выполнять обязательства по статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Об этом пишет Reuters.

Данный эпизод на Западе восприняли как продолжение линии Трампа на перекладывание большей ответственности за безопасность и финансирование помощи Украине на европейских союзников. Как отметил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер, позиция Трампа знаменует разрыв с подходом всех предыдущих президентов, начиная с Рузвельта, в вопросах фундаментальной связи безопасности Европы и Америки.