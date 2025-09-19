Интервидение
19 сентября, 14:54

Таллин заявил, что три российских МиГ-31 провели 12 минут в воздушном пространстве Эстонии

Обложка © РИА Новости / Виталий Аньков

Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении воздушного пространства Эстонии. Как заявил генеральный штаб Сил обороны, самолёты «без разрешения» проникли в прибалтийское государство и провели там 12 минут.

«Утром в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо, пробыв там почти 12 минут», — говорится в заявлении.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ для вручения ноты протеста. В ведомстве заявили, что Россия якобы 4 раза нарушала воздушное пространство Эстонии в этом году, но сегодняшний случай стал «беспрецедентным».

МИД Эстонии вызвал поверенного в делах РФ из-за якобы нарушения морских границ
МИД Эстонии вызвал поверенного в делах РФ из-за якобы нарушения морских границ

Ранее в этом месяце эстонское министерство иностранных дел уже вызывало российского дипломата также из-за якобы нарушения воздушного пространства вертолётом Ми-8. Тогда Таллин заявил, что воздушное судно оказалось на территории Эстонии на 4 минуты.

Александра Вишнякова
