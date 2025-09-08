Мессенджер MAX
8 сентября, 17:21

МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за инцидента с вертолётом Ми-8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина вызвали в местное министерство иностранных дел для вручения официальной ноты протеста. Как сообщает пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства, демарш связан с инцидентом с российским вертолётом, который якобы нарушил воздушное пространство республики.

Речь идёт о вертолёте Ми-8, который без соответствующего разрешения находился в воздушном пространстве Эстонии в районе острова Вайндлоо в течение примерно четырёх минут.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии 7 сентября», — говорится в публикации.

Эстонская сторона выразила дипломату протест в связи с данным инцидентом, который, по её утверждению, имел место седьмого сентября. Подробности беседы и возможная реакция российской стороны на данный момент не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Эстония может предоставлять своё воздушное пространство для полётов украинских беспилотников. Комментируя инцидент с падением БПЛА ВСУ у Тарту предположили, что дроны могут использовать эстонскую территорию для манёвров в районе Нарвы или над Балтийским морем.

