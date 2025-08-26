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Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 11:17
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Беспилотник ВСУ сбился с курса и атаковал Эстонию

На юго-востоке Эстонии найдены обломки беспилотника ВСУ, сбившегося с курса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Украинский беспилотник заблудился во время попытки атаковать территорию России и залетел в волость Эльва на юго-востоке Эстонии. В результате произошёл взрыв, заявил директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон в эфире национального гостелерадио ERR.

«По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник <...>, который сбился с курса из-за российских помех [сигнала] GPS и других средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего он оказался в воздушном пространстве Эстонии», — утоняет Паллосон.

На месте атаки ВСУ по полю были разбросаны обломки БПЛА, а также была видна чётко различимая воронка от взрыва. По предварительным данным, в результате падения беспилотника никто не пострадал. Глава полицейского департамента отметил, что место, откуда прилетел беспилотник, всё ещё устанавливается, однако это может быть в том числе Латвия. При этом он подчеркнул, что нет никаких признаков того, что это может быть российский дрон.

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Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Усть-Луги расчёты ПВО сбили 10 украинских беспилотников. Обломки одного из них вызвали возгорание на терминале НОВАТЭК. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Анастасия Никонорова
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