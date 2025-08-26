Беспилотник ВСУ сбился с курса и атаковал Эстонию

Украинский беспилотник заблудился во время попытки атаковать территорию России и залетел в волость Эльва на юго-востоке Эстонии. В результате произошёл взрыв, заявил директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон в эфире национального гостелерадио ERR.

«По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник <...>, который сбился с курса из-за российских помех [сигнала] GPS и других средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего он оказался в воздушном пространстве Эстонии», — утоняет Паллосон.

На месте атаки ВСУ по полю были разбросаны обломки БПЛА, а также была видна чётко различимая воронка от взрыва. По предварительным данным, в результате падения беспилотника никто не пострадал. Глава полицейского департамента отметил, что место, откуда прилетел беспилотник, всё ещё устанавливается, однако это может быть в том числе Латвия. При этом он подчеркнул, что нет никаких признаков того, что это может быть российский дрон.