В Польше раскрыли природу НЛО, рухнувшего на кукурузное поле

Неопознанный объект, упавший и взорвавшийся на востоке Польши, был военным беспилотником. Об этом заявил окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич, передает RMF24.

«Предварительные результаты расследования указывают на то, что в поле в Осинах упал военный беспилотник», — сообщил он.

По информации источника издания в оборонном ведомстве Польши, на упавшем дроне отсутствовала боевая часть. Издание утверждает, что это, скорее всего, указывает на дрон-обманку, чьей задачей было отвлечение систем ПВО от более опасных целей. При этом службы, работающие на месте происшествия, пока не установили принадлежность беспилотника и место его производства.