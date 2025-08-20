В Польше раскрыли природу НЛО, рухнувшего на кукурузное поле
Прокурор Люблина: Упавший в Польше НЛО оказался военным дроном
Неопознанный объект, упавший и взорвавшийся на востоке Польши, был военным беспилотником. Об этом заявил окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич, передает RMF24.
«Предварительные результаты расследования указывают на то, что в поле в Осинах упал военный беспилотник», — сообщил он.
По информации источника издания в оборонном ведомстве Польши, на упавшем дроне отсутствовала боевая часть. Издание утверждает, что это, скорее всего, указывает на дрон-обманку, чьей задачей было отвлечение систем ПВО от более опасных целей. При этом службы, работающие на месте происшествия, пока не установили принадлежность беспилотника и место его производства.
Напомним, ранее в районе села Осины Мазовецкого воеводства Польши упал и взорвался неопознанный летающий объект, предположительно искусственного происхождения, никто не пострадал. НЛО рухнул ночью на кукурузное поле в Луковском районе, вызвав взрыв. На месте падения были обнаружены обгоревшие фрагменты из металла и пластика.