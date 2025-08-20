Мессенджер MAX
20 августа, 14:30

В Польше раскрыли природу НЛО, рухнувшего на кукурузное поле

Прокурор Люблина: Упавший в Польше НЛО оказался военным дроном

Обложка © Unsplash / Alan Jiang

Неопознанный объект, упавший и взорвавшийся на востоке Польши, был военным беспилотником. Об этом заявил окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич, передает RMF24.

«Предварительные результаты расследования указывают на то, что в поле в Осинах упал военный беспилотник», — сообщил он.

По информации источника издания в оборонном ведомстве Польши, на упавшем дроне отсутствовала боевая часть. Издание утверждает, что это, скорее всего, указывает на дрон-обманку, чьей задачей было отвлечение систем ПВО от более опасных целей. При этом службы, работающие на месте происшествия, пока не установили принадлежность беспилотника и место его производства.

Дымящееся нечто рухнуло на Польшу, территорию оцепили
Дымящееся нечто рухнуло на Польшу, территорию оцепили

Напомним, ранее в районе села Осины Мазовецкого воеводства Польши упал и взорвался неопознанный летающий объект, предположительно искусственного происхождения, никто не пострадал. НЛО рухнул ночью на кукурузное поле в Луковском районе, вызвав взрыв. На месте падения были обнаружены обгоревшие фрагменты из металла и пластика.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Польша
  • Общество
