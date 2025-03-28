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28 марта, 01:10

Дымящееся нечто рухнуло на Польшу, территорию оцепили

Неопознанный дымящийся объект упал в польском городе Борне-Сулиново

Дымящийся объект неизвестного происхождения рухнул в Польше. Инцидент произошёл в городе Борне-Сулиново на северо-западе страны. Частную территорию, где приземлилось небесное нечто, оцепила полиция.

«[Объект] упал с неба и ещё минуту из него шёл дым», — заявила журналистам представитель местной полиции Анна Матис.

По словам офицера, взрывотехники не нашли внутри пиротехнического заряда и других опасных веществ. Угрозы для местных жителей объект не представляет. Полиция продолжает выяснять, что именно представляет собой «пришелец».

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А несколькими днями ранее экипаж авиарейса Azerbaijan Airlines обнаружил в небе НЛО. Воздушное судно находилось на 360-м эшелоне, а объект был ещё выше. При этом системы российской противовоздушной обороны не наблюдали отметку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Тимур Хингеев
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