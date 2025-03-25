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25 марта, 14:55

Экипаж самолёта Баку — Москва заметил НЛО в небе над Россией

Пилоты авиакомпании Azerbaijan Airlines доложили о наблюдении неопознанного летающего объекта (НЛО) к юго-востоку от Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«При выполнении рейса Баку (Азербайджан) — Москва (Россия), на эшелоне 360, к юго-востоку от Москвы, экипаж доложил о наблюдении неопознанного летающего объекта выше полёта», — говорится в сообщении.

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) не наблюдали отметку. Воздушное судно благополучно совершило посадку.

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Ранее пилоты летевшего в Минводы пассажирского самолёта заметили НЛО за бортом. Экипаж доложил о наблюдении шара серебристого цвета. Воздушное судно авиакомпании «Азимут» благополучно приземлилось в аэропорту назначения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Алена Пенчугина
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