Экипаж самолёта Баку — Москва заметил НЛО в небе над Россией

Пилоты авиакомпании Azerbaijan Airlines доложили о наблюдении неопознанного летающего объекта (НЛО) к юго-востоку от Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«При выполнении рейса Баку (Азербайджан) — Москва (Россия), на эшелоне 360, к юго-востоку от Москвы, экипаж доложил о наблюдении неопознанного летающего объекта выше полёта», — говорится в сообщении.

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) не наблюдали отметку. Воздушное судно благополучно совершило посадку.