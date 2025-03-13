Российские «Герани» в Киеве приняли за НЛО и попытались сбить из ЗРК Gepard

Минувшей ночью над Киевом был замечен неопознанный объект, который, как сообщается, разделился на несколько частей и, приблизившись к городу, взорвался. Местные жители, снимая это событие на видео, высказывали предположения о том, что это мог быть либо метеорит, либо российская ракета «Орешник».

Военный блогер Кирилл Фёдоров, ссылаясь на информацию от украинских источников, утверждает, что на самом деле украинская столица подверглась атаке беспилотников «Герань». Он также отметил, что в Киеве активно задействованы немецкие зенитные самоходные установки Flakpanzer Gepard, которые пытаются нейтрализовать этот «метеорит», чтобы предотвратить возможные последствия.

Мэр Киева Виталий Кличко в 1:13 по московскому времени сообщил о работе системы противовоздушной обороны и призвал жителей Подольского района оставаться в укрытиях. На данный момент от него не поступило дополнительных комментариев относительно произошедшей атаки.