Над Киевом перед взрывом заметили объект, похожий на метеорит
Над Киевом перед взрывом заметили пролетающий объект, который напоминает метеорит. Об этом сообщили украинские СМИ.
Над Киевом перед взрывом заметили объект, похожий на метеорит. Видео © Страна.ua
Взрыв произошёл на левом берегу Киева около 00:36, после чего в городе была объявлена воздушная тревога. Позже, в 01:11 мск, также сообщалось о продолжающихся взрывах.
Прошлой ночью на Украине также прозвучали взрывы. Они были слышны в Харькове, Сумах и Днепропетровске. В этот момент в регионах действовала воздушная тревога. Жители Киева также слышали взрывы.
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