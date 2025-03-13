Над Киевом перед взрывом заметили пролетающий объект, который напоминает метеорит. Об этом сообщили украинские СМИ.

Над Киевом перед взрывом заметили объект, похожий на метеорит. Видео © Страна.ua

Взрыв произошёл на левом берегу Киева около 00:36, после чего в городе была объявлена воздушная тревога. Позже, в 01:11 мск, также сообщалось о продолжающихся взрывах.