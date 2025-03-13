Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 23:18

Над Киевом перед взрывом заметили объект, похожий на метеорит

Над Киевом перед взрывом заметили пролетающий объект, который напоминает метеорит. Об этом сообщили украинские СМИ.

Над Киевом перед взрывом заметили объект, похожий на метеорит. Видео © Страна.ua

Взрыв произошёл на левом берегу Киева около 00:36, после чего в городе была объявлена воздушная тревога. Позже, в 01:11 мск, также сообщалось о продолжающихся взрывах.

На видео засняли момент ракетного удара России в грузовое судно в порту Одессы
На видео засняли момент ракетного удара России в грузовое судно в порту Одессы

Прошлой ночью на Украине также прозвучали взрывы. Они были слышны в Харькове, Сумах и Днепропетровске. В этот момент в регионах действовала воздушная тревога. Жители Киева также слышали взрывы.

Обложка ©

Страна.ua

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar