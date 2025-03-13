На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в нескольких регионах

В Днепропетровской области прогремели взрывы, в результате которых повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Есть возгорания», — уточнил чиновник.

Также о повреждении объекта критической инфраструктуры прошедшей ночью сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров. Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.