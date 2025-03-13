На Украине сообщили о повреждении критической инфраструктуры в нескольких регионах
В Днепропетровской и Запорожской областях повреждена критическая инфраструктура
В Днепропетровской области прогремели взрывы, в результате которых повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«Есть возгорания», — уточнил чиновник.
Также о повреждении объекта критической инфраструктуры прошедшей ночью сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров. Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.
Взрывы на Украине также были слышны в Харькове, Сумах и Днепропетровске. В этот момент в регионах действовала воздушная тревога. Жители Киева тоже слышали взрывы.
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