20 августа, 07:18

Упал и взорвался: Поляки приняли за метеорит, повредивший несколько домов НЛО

Неизвестный объект рухнул и взорвался в Мазовецком воеводстве Польши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Странный летающий бъект, предположительно, неприродного происхождения упал и взорвался в районе населённого пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши. Никто не пострадал, рассказали местной полиции.

«Неизвестный объект упал ночью на кукурузное поле в селе Осины Луковского района и взорвался. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки», — сообщили в ведомстве и уточнили, что в нескольких домах выбиты стекла.

Сейчас специалисты исследуют обломки упавшего НЛО и прилегающую территорию. Но версия местных жителей о падении «метеорита» не подтверждается – согласно предварительным данным, объект «имеет неприродное происхождение».

А во двор жителя Польши рухнул фрагмент ракеты американского миллиардера Илона Маска. Поляк Адам Боруцки услышал громкий звук неподалеку от дома и вышел во двор. Там он увидел у забора объект, напоминающий топливный бак.

