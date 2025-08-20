Упал и взорвался: Поляки приняли за метеорит, повредивший несколько домов НЛО
Неизвестный объект рухнул и взорвался в Мазовецком воеводстве Польши
Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Странный летающий бъект, предположительно, неприродного происхождения упал и взорвался в районе населённого пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши. Никто не пострадал, рассказали местной полиции.
«Неизвестный объект упал ночью на кукурузное поле в селе Осины Луковского района и взорвался. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки», — сообщили в ведомстве и уточнили, что в нескольких домах выбиты стекла.
Сейчас специалисты исследуют обломки упавшего НЛО и прилегающую территорию. Но версия местных жителей о падении «метеорита» не подтверждается – согласно предварительным данным, объект «имеет неприродное происхождение».
А во двор жителя Польши рухнул фрагмент ракеты американского миллиардера Илона Маска. Поляк Адам Боруцки услышал громкий звук неподалеку от дома и вышел во двор. Там он увидел у забора объект, напоминающий топливный бак.