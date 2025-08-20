Упал и взорвался: Поляки приняли за метеорит, повредивший несколько домов НЛО

Странный летающий бъект, предположительно, неприродного происхождения упал и взорвался в районе населённого пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши. Никто не пострадал, рассказали местной полиции.

«Неизвестный объект упал ночью на кукурузное поле в селе Осины Луковского района и взорвался. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки», — сообщили в ведомстве и уточнили, что в нескольких домах выбиты стекла.

Сейчас специалисты исследуют обломки упавшего НЛО и прилегающую территорию. Но версия местных жителей о падении «метеорита» не подтверждается – согласно предварительным данным, объект «имеет неприродное происхождение».