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21 февраля, 19:56

Топливный бак ракеты Илона Маска упал во двор к жителю Польши

Топливный бак ракеты Falcon 9. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / KW PSP Poznań

Топливный бак ракеты Falcon 9. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / KW PSP Poznań

Во двор жителя Польши рухнул фрагмент ракеты американского миллиардера Илона Маска. 19 февраля поляк Адам Боруцки услышал громкий звук неподалеку от дома. Удивлённый мужчина вышел во двор и увидел у забора объект, напоминающий топливный бак. Он вызвал экстренные службы.

Полиция быстро выяснила, что это, вероятнее всего, обломки ракеты Falcon 9, разработанной компанией SpaceX, принадлежащей Маску. Ракета стартовала с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии в феврале.

«В связи с проблемами, возникшими при предоставлении Польским космическим агентством информации о неконтролируемом возвращении ступени ракеты Falcon 9 в атмосферу, произошедшем утром 19 февраля 2025 года, министр развития и технологий Кшиштоф Пашик срочно вызвал президента агентства для уточнения обстоятельств»,сообщает Главное управление Государственной противопожарной службы Польши.

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Стоит напомнить, что в 2021 году обломок ракеты Маска приземлился на ферму в штате Вашингтон. К счастью, он упал на землю и никто не пострадал. Многие свидетели события сравнивали его с вторжением инопланетян, так как наблюдали в небе необычайное свечение.

Лия Мурадьян
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