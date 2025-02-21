Топливный бак ракеты Илона Маска упал во двор к жителю Польши

Во двор жителя Польши рухнул фрагмент ракеты американского миллиардера Илона Маска. 19 февраля поляк Адам Боруцки услышал громкий звук неподалеку от дома. Удивлённый мужчина вышел во двор и увидел у забора объект, напоминающий топливный бак. Он вызвал экстренные службы.

Полиция быстро выяснила, что это, вероятнее всего, обломки ракеты Falcon 9, разработанной компанией SpaceX, принадлежащей Маску. Ракета стартовала с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии в феврале.

«В связи с проблемами, возникшими при предоставлении Польским космическим агентством информации о неконтролируемом возвращении ступени ракеты Falcon 9 в атмосферу, произошедшем утром 19 февраля 2025 года, министр развития и технологий Кшиштоф Пашик срочно вызвал президента агентства для уточнения обстоятельств», — сообщает Главное управление Государственной противопожарной службы Польши.