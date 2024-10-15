Землю покинул зонд, который будет искать человечеству новый дом

На мысе Канаверал во Флориде 14 октября состоялся запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с зондом Europa Clipper. Как только аппарат достигнет космоса, он устремится к спутнику Юпитера Европе. Его прибытие к пункту назначения намечено на 2030 год, сообщили в NASA.

Целью продолжительной экспедиции является исследование состава и геологии поверхности шестого по удалённости от крупнейшей планеты Солнечной системы небесного тела. Для этого на борту зонда имеются радары, камеры и специальные термометры. Учёные надеются, что спутник окажется пригодным для жизни, и 2,9 миллиарда километров, которые аппарату предстоит преодолеть, окажутся не напрасными.

«Если миссия определит, что Европа пригодна для жизни, это может означать, что в нашей Солнечной системе и за её пределами существует больше пригодных для жизни миров, чем предполагалось», — рассказали в NASA.