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14 октября, 22:58

Землю покинул зонд, который будет искать человечеству новый дом

NASA запустило зонд Europa Clipper для поиска жизни на спутнике Юпитера

Старт ракеты-носителя Falcon Heavy с космическим аппаратом Europa Clipper во Флориде. Обложка © NASA

Старт ракеты-носителя Falcon Heavy с космическим аппаратом Europa Clipper во Флориде. Обложка © NASA

На мысе Канаверал во Флориде 14 октября состоялся запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с зондом Europa Clipper. Как только аппарат достигнет космоса, он устремится к спутнику Юпитера Европе. Его прибытие к пункту назначения намечено на 2030 год, сообщили в NASA.

Целью продолжительной экспедиции является исследование состава и геологии поверхности шестого по удалённости от крупнейшей планеты Солнечной системы небесного тела. Для этого на борту зонда имеются радары, камеры и специальные термометры. Учёные надеются, что спутник окажется пригодным для жизни, и 2,9 миллиарда километров, которые аппарату предстоит преодолеть, окажутся не напрасными.

«Если миссия определит, что Европа пригодна для жизни, это может означать, что в нашей Солнечной системе и за её пределами существует больше пригодных для жизни миров, чем предполагалось», — рассказали в NASA.

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Ранее профессор астрономии из Британии Саймон Холланд заявил о получении реальных доказательств существования инопланетян в нашей галактике. По словам сотрудничавшего с NASA учёного, Земли достиг таинственный сигнал, который расшифровывают сейчас в Оксфордском университете.

Илья Пушкарев
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