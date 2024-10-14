Мы не одни: Неизвестный сигнал из космоса достиг Земли и взбудоражил учёных
Режиссёр Холланд: Скоро человечество получит доказательства инопланетной жизни
Человек — не единственное разумное живое существо в галактике Млечный путь, заявил британский режиссёр-документалист Саймон Холланд. По словам профессора астрономии, скоро земляне смогут удостовериться в этом сами.
«Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают», — подчеркнул Холланд в интервью Daily Mail.
По словам сотрудничающего с NASA режиссёра, доказательства внеземной жизни будут опубликованы меньше, чем через месяц. В пользу этого утверждения выступила и команда Breakthrough Listen из Оксфордского университета. В настоящий момент учёные анализируют достигший Земли сигнал.
Ранее тему инопланетян затронули и в Пентагоне. Минобороны США опубликовало ответ на обвинения в якобы сокрытии программы по изучению пришельцев. В ведомстве подчеркнули, что все известные случаи наблюдения внеземных существ или их кораблей после детального анализа оказывались «результатом неверной идентификации».
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