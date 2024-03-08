Пентагон отчитался о работе по поиску НЛО

Специалисты Минобороны США утверждают, что не нашли доказательств визитов инопланетян на нашу планету. Об этом говорится в отчёте Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO).

В документе сказано, что сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО) на самом деле были "результатом неверной идентификации" происходящего очевидцами. Все расследования, которые были проведены Пентагоном под разными уровнями секретности, показали, что в большинстве случаев "наблюдения пришельцев" касались обычных объектов или явлений. Также в Минобороны США не подтвердили информацию о том, что Белый дом якобы разрабатывал программу по обнаружению НЛО. Тем самым ведомство опровергло заявления экс-сотрудника американского разведсообщества Дэвида Граша о том, что власти страны на протяжении десятилетий скрывают программу по изучению пришельцев.

"AARO определило на основании всей предоставленной к данному моменту информации, что утверждения, касающиеся конкретных людей, известных мест, технологических испытаний и документов, якобы связанных с реинжинирингом внеземных технологий, являются неточными", — говорится в отчёте.