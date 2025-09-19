В НАТО обвинили РФ в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии

Российские военные самолёты якобы осуществили нарушение воздушного пространства Эстонской Республики. Об этом спустя всего час после аналогичного заявления из Таллина заявила официальный представитель Североатлантического альянса Алисон Арт.

«Ранее сегодня российские самолёты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало», — говорится в публикации пресс-секретаря НАТО в соцсетях.