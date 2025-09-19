Интервидение
19 сентября, 18:46

В НАТО обвинили РФ в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Российские военные самолёты якобы осуществили нарушение воздушного пространства Эстонской Республики. Об этом спустя всего час после аналогичного заявления из Таллина заявила официальный представитель Североатлантического альянса Алисон Арт.

«Ранее сегодня российские самолёты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало», — говорится в публикации пресс-секретаря НАТО в соцсетях.

Напомним, эстонские власти заявили о нарушении воздушной границы российскими истребителями МиГ-31. По данным военных, самолёты без соответствующего разрешения находились в эстонском воздушном пространстве в течение 12 минут. В ответ МИД страны вызвал российского дипломата для вручения ноты протеста.

Александра Мышляева
