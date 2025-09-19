Латвия продолжит закрывать на ночь небо над границей с Россией
Латвия продлила закрытие неба на ночь у границ с РФ и Белоруссией до 8 октября
Обложка © Freepik
Власти Латвии продолжать на ночь закрывать воздушное пространство над всеми границами страны, включая границы с Россией и Белоруссией. О продлении режима с 18 сентября до 8 октября, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«Продолжаются ограничения в зоне воздушного пространства Латвии у восточной границы с Белоруссией и РФ: с четверга, 18 сентября, по 8 октября она будет закрыта в темное время суток с 20:00 до 7:00», — объявило ведомство.
Речь идёт о полётах на высотах до шести километров над границей с Россией и Белоруссией, а также Эстонией и Литвой. При этом он заметил, что полёты в указанной зоне на высотах до 6 км могут быть допущены по разрешению военных властей страны.
Напомним, ранее латвийские власти решили закрыть с 11 сентября воздушное пространство в 50-километровой зоне от границы с Россией и Белоруссией до высоты 6000 метров. С 11 сентября действуют новые ограничения. Этим утром на побережье Варве в Вентспилсском крае Латвии море выбросило на песок хвостовую часть беспилотника. Представители местных властей идентифицировали обломки как остатки российского беспилотного летательного аппарата.