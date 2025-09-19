Латвия продолжит закрывать на ночь небо над границей с Россией

Власти Латвии продолжать на ночь закрывать воздушное пространство над всеми границами страны, включая границы с Россией и Белоруссией. О продлении режима с 18 сентября до 8 октября, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Продолжаются ограничения в зоне воздушного пространства Латвии у восточной границы с Белоруссией и РФ: с четверга, 18 сентября, по 8 октября она будет закрыта в темное время суток с 20:00 до 7:00», — объявило ведомство.