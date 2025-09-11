Власти Латвии приняли решение закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс, передаёт государственная радиостанция LSM.

Ограничения вступят в силу сегодня, 11 сентября в 18:00. Воздушное пространство будет закрыто до высоты 6000 метров в 50-километровой зоне от границы.

Ранее Латвия в ответ на инциденты с дронами в Польше заявила о полной координации с НАТО и принятии всех необходимых мер безопасности. Президент страны Эдгар Ринкевич предсказуемо и бездоказательно обвинил во всём Россию.