11 сентября, 09:19

Латвия закроет небо над границей с Россией и Белоруссией

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Власти Латвии приняли решение закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс, передаёт государственная радиостанция LSM.

Ограничения вступят в силу сегодня, 11 сентября в 18:00. Воздушное пространство будет закрыто до высоты 6000 метров в 50-километровой зоне от границы.

Ранее Латвия в ответ на инциденты с дронами в Польше заявила о полной координации с НАТО и принятии всех необходимых мер безопасности. Президент страны Эдгар Ринкевич предсказуемо и бездоказательно обвинил во всём Россию.

Премьер-министр Эвика Силиня сообщила об отсутствии прямых угроз для Латвии, отметив, что граница была дополнительно усилена еще год назад. Приведение войск в повышенную готовность также связано с учениями России и Белоруссии, заявили в Риге.

Никита Никонов
