Министр Кервиньский: Польша закрыла границу с Белоруссией на неопределённый срок

Польша закрывает границу с Белоруссией на неопределённый срок. Как заявил министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский в эфире радио TOK.FM, данная мера не привязана конкретно к срокам проведения совместных российско-белорусских учений «Запад-2025». Он подчеркнул, что ограничение носит долгосрочный характер и будет действовать до тех пор, пока ситуация не позволит обеспечить полную безопасность.

При этом Кервиньский добавил, что польские власти не намерены держать границу закрытой даже одного дня без наличия веских причин для такого решения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября, связав это с началом учений. На следующий день главой МВД был подписан соответствующий документ. Согласно распоряжению, ограничения затрагивают оба направления движения — въезд и выезд — и распространяются как на людей, так и на грузовой автомобильный и железнодорожный транспорт. Действие указа будет продолжаться до дальнейшего уведомления.