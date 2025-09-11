«Военная истерия»: Во Франции раскрыли истинную цель инцидента с дронами в Польше
Филиппо: ЕС хочет сорвать мирные переговоры, используя инцидент с БПЛА в Польше
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Европейские власти используют инцидент с беспилотником в Польше для создания «военной истерии» и срыва потенциальных мирных переговоров по Украине. Соответствующий пост опубликовал в соцсети X глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Еврократия переходит в режим военной истерии, чтобы разжечь атмосферу войны против России, помешать заключению мирного соглашения и запугать общественность!», — указал он, комментируя происшествие.
По мнению политика, правящие элиты ЕС намеренно поддерживают конфликт для сохранения власти, так как «главы государств Европы могут оставаться у власти только благодаря войне».
Напомним, накануне председатель правительства Польши Дональд Туск сообщил, что воздушные границы страны были нарушены беспилотниками. Он обвинил в случившемся РФ, однако никаких доказательств этому не привёл. Варшава после инцидента с БПЛА в своём воздушном пространстве запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН. МИД РФ выразил готовность проводить двусторонние консультации по данному вопросу.