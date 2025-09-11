Европейские власти используют инцидент с беспилотником в Польше для создания «военной истерии» и срыва потенциальных мирных переговоров по Украине. Соответствующий пост опубликовал в соцсети X глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Еврократия переходит в режим военной истерии, чтобы разжечь атмосферу войны против России, помешать заключению мирного соглашения и запугать общественность!», — указал он, комментируя происшествие.

По мнению политика, правящие элиты ЕС намеренно поддерживают конфликт для сохранения власти, так как «главы государств Европы могут оставаться у власти только благодаря войне».