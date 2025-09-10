Радиостанция Судного дня передала новое слово после инцидента с дронами в Польше
Радиостанция Судного дня выдала в эфир слово ихтиоз
Обложка © Шедеврум/ Life.ru
Радиостанция УВБ-76, известная под названием Радио «Судного дня» вышла в эфир с новым сообщением после инцидента с дронами в Польше. На этот раз она передала название страшной болезни.
«НЖТИ 11866 ИХТИОЗ 3254 4627», — прозвучало в 16:40 мск в эфире «Жужжалки».
Ихтиоз представляет собой наследственное заболевание кожи, характеризующееся нарушением процессов ороговения эпидермиса. Основные клинические проявления включают сухость, шелушение и утолщение кожных покровов. Заболевание вызвано генетическими мутациями, влияющими на процессы обновления кожных клеток.
Ранее Радио «Судного дня» произнесло несколько зашифрованных посланий в день саммита БРИКС. В эфире прозвучали слова «ДЫМОСКАЛЬП», «ОТЕЛЬ», «ЛАРЁК». Первое сообщение прозвучало в 12:30 мск, а последнее — в 20:25.