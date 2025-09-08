Радио Судного дня передало три сообщения в день онлайн-саммита БРИКС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prosperous Photo
Легендарная «Жужжалка» снова ожила. За 8 сентября, когда состоялся онлайн-саммит БРИКС, так называемое радио Судного дня вышло в эфир трижды, передав новые зашифрованные сообщения.
Первый сигнал зафиксировали в 12:30 по московскому времени – в эфире прозвучал код «НЖТИ 35654 ДЫМОСКАЛЬП 0834 5860». Спустя шесть часов радиостанция снова подала голос: в 18:53 было передано «НЖТИ 38965 ОТЕЛЬ 7858 8837». И, наконец, третье включение произошло вечером, в 20:25, когда в эфире появилось сообщение «НЖТИ 03359 ЛАРЕК 7254 4627».
Ранее Life.ru рассказывал, что «УВБ-76», больше известная как «Жужжалка» или радио Судного дня, снова начала работу после тишины. 5 сентября в эфире прозвучало слово «ВОЛНОБОБР». Случилось это в 15:26 – как раз в день пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.