В эфире Волнобобр: «Жужжалка» передала сообщение после завершения ВЭФ

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» и «Радио Судного дня», возобновила трансляцию зашифрованного сигнала после периода молчания. Об этом сообщили энтузиасты, отслеживающие активность «Жужжалки».

Так, сегодня радиостанция передала слово ВОЛНОБОБР. Оно прозвучало в 15:26 по московскому времени, в день пленарного заседания ВЭФ, состоявшегося во Владивостоке.