Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 13:23

В эфире Волнобобр: «Жужжалка» передала сообщение после завершения ВЭФ

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово Волнобобр

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» и «Радио Судного дня», возобновила трансляцию зашифрованного сигнала после периода молчания. Об этом сообщили энтузиасты, отслеживающие активность «Жужжалки».

Так, сегодня радиостанция передала слово ВОЛНОБОБР. Оно прозвучало в 15:26 по московскому времени, в день пленарного заседания ВЭФ, состоявшегося во Владивостоке.

«Радио Судного дня» вышло в эфир с запоздалым поздравлением ко Дню собак
«Радио Судного дня» вышло в эфир с запоздалым поздравлением ко Дню собак

А 28 августа радиостанция «Судного дня» УВБ-76 оказалась особенно разговорчивой. Она выдала 15 сообщений с загадочными кодами. В четырёх из них содержится по два слова.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar