В эфире Волнобобр: «Жужжалка» передала сообщение после завершения ВЭФ
Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово Волнобобр
Обложка © «Шедеврум»
Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» и «Радио Судного дня», возобновила трансляцию зашифрованного сигнала после периода молчания. Об этом сообщили энтузиасты, отслеживающие активность «Жужжалки».
Так, сегодня радиостанция передала слово ВОЛНОБОБР. Оно прозвучало в 15:26 по московскому времени, в день пленарного заседания ВЭФ, состоявшегося во Владивостоке.
А 28 августа радиостанция «Судного дня» УВБ-76 оказалась особенно разговорчивой. Она выдала 15 сообщений с загадочными кодами. В четырёх из них содержится по два слова.